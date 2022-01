ufficiale Nuovo talento per il Salisburgo. Dal Bruges arriva Van Der Brempt

Ne sentiremo sicuramente parlare nei prossimi anni. Il Salisburgo ha messo a segno un nuovo colpo "giovane", portando in Austria il talento belga Ignace Van Der Brempt. Si tratta di un terzino destro, classe 2002, che ha impressionato con la maglia del Bruges, con cui è sceso in campo anche in Champions League nella stagione attuale.