ufficiale Okay, mi svincolo. Il centrocampista lascia il Celta dopo 4 anni

vedi letture

Il Celta Vigorende noto he Okay Yokuslu non proseguirà con i galiziani, Trovato l'accordo per lo svincolo del calciatore turco, 28 anni, che chiude così la sua esperienza dopo 4 stagioni.