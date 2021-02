ufficiale West Bromwich, dal Celta Vigo arriva il centrocampista turco Yokuslu

Innesto a centrocampo per il West Bromwich. Il club inglese ha ufficializzato l’ingaggio di Okay Yokuslu. Il giocatore arriva in prestito dal Celta Vigo, club dove ha collezionato 12 presenze nella Liga nel corso della prima parta di stagione. Adesso una nuova avventura è pronta ad iniziare in Premier League.