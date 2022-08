UFFICIALE: Olympiacos, è Carlos Corberan il nuovo allenatore. È stato assistente di Bielsa

Carlos Corberan è il nuovo allenatore dell'Olympiacos. 39 anni, ex assistente di Marcelo Bielsa, il tecnico spagnolo è reduce da due stagioni sulla panchina dell'Huddersfield. Prende il posto di Pedro Martins, esonerato dopo l'umiliante sconfitta ai preliminari di Champions League contro il Maccabi Haifa (0-4).

