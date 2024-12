Ufficiale Il Valencia si regala il nuovo allenatore: Corberan ha firmato fino al 2027

Nel giorno di Natale, il Valencia ha annunciato il suo nuovo allenatore. Sarà Carlos Corberan, che sostituisce l’esonerato Rubén Baraja. Al WBA, club da cui arriva, sono andati circa 2,4 milioni di euro della clausola rescissoria e il nuovo allenatore dovrebbe debuttare il prossimo 3 gennaio contro il Real Madrid nel recupero della 12esima giornata di Liga. Questo il comunicato con cui il club spagnolo ha annunciato la novità:

“Carlos Corberan è stato scelto come allenatore del Valencia, firmando un contratto valido fino al 2027. Una clausola presente nel suo contratto è stata pagata al West Bromwich Albion per permettergli di liberarsi.

Arriva a Valencia dopo un lungo periodo in Inghilterra, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera da allenatore. Ha allenato l’Huddersfield Town per due anno e, dopo un breve periodo in Grecia all’Olympiakos, è tornato in Inghilterra col WBA che ha guidato fino ai playoff per la promozione in Premier League la scorsa stagione.Nato a Cheste, nella regione di Valencia, ha cominciato la sua carriera da allenatore a 23 anni, emergendo dal Villarreal. La sua esperienza include anche un periodo al Leeds come assistente di Marcelo Bielsa”.