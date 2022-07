ufficiale Osasuna, dal Levante arriva un nuovo portiere. Fernandez firma fino al 2025

Innesto fra i pali per l'Osasuna. Come si legge sul sito ufficiale della società, il club navarrese ha annunciato l'arrivo dal Levante di Aitor Fernandez. Il portiere firmerà un contratto fino al 2025 e manterrà una clausola risolutiva da 14 milioni di euro. La società valenciana inoltre manterrà un diritto di rivendita pari al 20% in caso di ulteriore cessione.