ufficiale Pablo Moreno riparte dal Portogallo. Da Juve, Barça e Man City al Maritimo

Dalle giovanili di Barcellona e Juventus a una realtà minore del massimo campionato portoghese. Questa, per ora, la traiettoria assurta dalla carriera di Pablo Moreno, attaccante classe 2002 che la Vecchia Signora acquistò nel 2018 salvo poi scambiarlo due anni dopo, mandandolo al Manchester City per Correia. Dopo qualche esperienza in prestito, ha risolto consensualmente l'accordo che lo legava ai Citizens, firmando a sua volta per il Maritimo.