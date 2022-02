ufficiale Patrick Olsen vola in Polonia. L'ex Inter firma con lo Slask Wroclaw

Patrick Olsen, meteora con l'Inter dal 2012 al 2015 (una sola presenza in prima squadra, in Coppa Italia contro il Trapani), si trasferisce in Polonia. Il centrocampista danese, classe 1994, lascia l'Aarhus dopo una stagione e mezza e firma con lo Slask Wroclaw fino al 30 giugno 2025.