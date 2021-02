ufficiale Philadelphia Union, acquistato lo scozzese Findlay

Per Stuart Findlay (25) è tempo di cambiare campionato e continente. Il difensore centrale scuola Celtic si è infatti accordato con i Philadelphia Union per i prossimi due anni, con opzione per un'ulteriore stagione.

Findlay lascia così il Kilmarnock e la Premiership scozzese dove ha collezionato 116 presenze e cinque reti. Per lui, mancino naturale, anche un passaggio in Inghilterra al Newcastle, ed un unica presenza in nazionale, con tanto di marcatura, nella gara contro San Marino.