ufficiale Pizzi torna a casa. L'ex Atletico Madrid e Benfica ha firmato con il Braga

vedi letture

Il Braga si assicura un altro pezzo da novanta, con l'annuncio di Pizzi. Nome d'arte del trequartista portoghese Luis Miguel Afonso Fernandez, il 33enne vanta un trascorso - tra le altre - in Benfica e Atletico Madrid. Ora torna in Portogallo: ufficiale la sua firma su un contratto di un anno e mezzo con lo Sporting Braga, sfidante della Fiorentina nel playoff di Conference League, che lo rileva a costo zero a seguito della risoluzione contrattuale con gli emiratini dell'Al Wahda. Ritorno a casa per il calciatore, cresciuto proprio nel vivaio del Braga.