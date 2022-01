Il Porto comunica con una nota ufficiale la cessione di Nanú negli Stati Uniti. Il terzino destro, 27 anni, giocherà per tutto il 2022 nel Dallas, squadra di MLS. Nell'accordo il club texano si è riservato anche il diritto di riscatto. Il nazionale della Guinea-Bissau non rientrava nei piani di Sergio Conçeiçao, tanto da essere stato impiegato solamente in 2 occasioni, entrambe in Coppa di Lega.

We have signed defender Eulânio Ângelo Chipela Gomes, commonly known as Nanu, on a one-year loan with an option to buy from Portugal’s FC Porto.

— FC Dallas (@FCDallas) January 10, 2022