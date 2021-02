Le aperture portoghesi - Si ferma il Porto: brutto infortunio per Nanu, che perde i sensi

Le aperture portoghesi di oggi, venerdì 5 febbraio 2021.

A Bola

"Traumatico"

Il Porto non va oltre lo zero a zero con il Belenenses. Partita segnata dallo scontro violentissimo tra Kritciuk e Nanu, in seguito al quale il laterale dei Dragoes ha perso i sensi: è tuttora ricoverato in ospedale.

Record

"Il Dragao cade con dramma"

Commozione cerebrale per Nanu, coinvolto in un impatto durissimo con Kritciuk: momenti di grande apprensione nel corso del match tra Porto e Belenenses.