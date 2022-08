Nuova avventura per Denis Franchi. Il portiere friulano, classe 2002, lascia il Paris Saint-Germain, dove era arrivato nel 2019, e vola in Inghilterra. È un nuovo giocatore del Burnley, club che milita in Championship e con cui ha firmato un contratto triennale.

We are pleased to confirm the arrival of goalkeeper Denis Franchi, from Ligue 1 side Paris Saint Germain, on a three-year deal 📝

The 19-year-old Italian has spent the last three seasons in the French capital, after joining PSG in the summer of 2019 from Udinese 🥅

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 26, 2022