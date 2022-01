Dopo Trippier, Wood e Bruno Guimaraes, il Newcastle mette a segno il quarto colpo del suo mercato invernale. Il club inglese ha infatti ufficializzato il trasferimento di Matt Targett: il terzino sinistro, 26 anni, arriva dall'Aston Villa fino al termine della stagione.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Matt Targett on loan from Aston Villa until the end of the season!

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) January 31, 2022