La pelota siempre al Diez? Paredes: "Con De Paul non serve cercare sempre Messi"

"La pelota siempre al Diez", ma qualche volta bisogna anche cambiare. Così, Leandro Paredes ha smentito la famosa frase coniata in onore di Diego Armando Maradona. Il centrocampista del PSG ha parlato a Olé dal ritiro della nazionale argentina: "Da quando giochiamo con Rodrigo De Paul , ci siamo resi conto che non era un obbligo cercare sempre Leo. Dovevamo invece trovarlo quando poteva essere incisivo. Penso che, nonostante la sua presenza ti porti a voler dare sempre palla lui, questa non è sempre l'opzione migliore. Bisogna anche essere furbi in questo senso".