ufficiale Ralf Rangnick alla Lokomotiv Mosca. Sarà capo dello sviluppo del club

Ralf Rangnick torna in pista, ma non in panchina. Il tedesco, in passato vicino al Milan, riparte dalla Lokomotiv Mosca: "Uno dei migliori specialisti al mondo nell'educazione calcistica e nello sviluppo dei giocatori, il mentore Ralf Rangnick è stato nominato capo dello sport e dello sviluppo dell'FC Lokomotiv per un periodo di tre anni", ha commentato il club russo.