ufficiale Rangers, rinnovo per Ianis Hagi: il club gli prolunga il contratto malgrado l'infortunio

Ianis Hagi ha rinnovato il suo contratto con i Rangers. A renderlo noto è lo stesso club scozzese, che spiega come, nonostante l'infortunio che lo tiene lontano dai campi ormai da gennaio, la società crede in lui ed è fiduciosa per il suo rendimento futuro. Per The Athletic il nuovo accordo sarà fino al 2026.