ufficiale Real Valladolid, colpo in attacco. Dal Bruges ecco il canadese Larin

vedi letture

Cyle Larin è un nuovo giocatore del Real Valladolid. Il club spagnolo ha raggiunto l'accordo con il Bruges per il trasferimento del calciatore fino al termine della stagione, con opzione di acquisto. Larin, classe 1995, ha disputato l'ultimo Mondiale con il Canada: per lui 25 reti in 57 presenze con la Nazionale.