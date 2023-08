ufficiale Maiorca, preso Larin in attacco. Il Valladolid l'aveva riscattato a fine giugno

Il Maiorca ha appena annunciato un nuovo innesto per la propria squadra, in particolare per il reparto offensivo. Arriva Cyle Larin (28 anni) dal Real Valladolid, che l'aveva riscattato a sua volta dai belgi del Club Brugge a fine giugno utilizzando l'opzione a proprio favore inserita nell'accordo di prestito.

Reduce dagli 8 gol e 3 assist messi a segno nelle 19 presenze fatte in sei mesi di Valladolid, culminati comunque con la retrocessione in seconda serie, il classe 1995 canadese di origini giamaicane si è legato con il Maiorca con un contratto quinquennale, in scadenza il 30 giugno 2028. Di seguito l'annuncio dato sui social dal club dell'isola.