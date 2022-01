ufficiale ricordate Asanovic? L'ex calciatore del Napoli è il nuovo ct dello Zambia

Ricordate Aljosa Asanovic? L'ex centrocampista croato che a fine anni '90 ha vestito anche la maglia del Napoli con scarsa fortuna da oggi è un nuovo commissario tecnico. Sarà il ct dello Zambia, nazionale africana che non ha partecipato alla Coppa d'Africa attualmente in corso perché non qualificata.