ufficiale Ricordate Mounier? L'ex Bologna firma in seconda divisione greca col Kallithéa

Nuova avventura, sempre in Grecia, per Anthony Mounier. L'esterno offensivo (34 anni), che in Serie A ha vestito le maglie di Bologna e Atalanta tra il 2015 e il 2017, ha firmato un contratto con il Kallithéa, club che milita nella seconda divisione greca. Il francese era svincolato dopo il termine del suo contratto con l'Apollon Smyrnis.