ufficiale Rooney si ritira dal calcio giocato e diventa tecnico a tempo pieno del Derby County

Wayne Rooney si ritira dal calcio giocato. Lo storico attaccante del Manchester United e della Nazionale inglese ha deciso di dedicarsi a tempo pieno al suo nuovo ruolo di allenatore del Derby County, attualmente terzultimo in Championship. L'ormai ex giocatore, come annunciato dalla società su Twitter, ha trovato un accordo sulla base di un contratto di due anni e mezzo per provare a salvare i suoi Rams.

Il ritiro effettivo di Rooney, in ogni caso, era arrivato già lo scorso novembre, quando il calciatore aveva formato il quartetto di allenatori insieme a Shay Given, Liam Rosenior e Justin Walker (tutti nel suo nuovo staff) alla guida della squadra dopo l'esonero di mister Cocu. "Capitano, Leader, il più grande. Wayne Rooney: The Manager", recita il tweet del Derby.