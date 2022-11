ufficiale Rosario Central, Tevez si dimette: "Mio nome usato per scopi politici"

vedi letture

Adesso è ufficiale. Dopo le indiscrezioni a mezzo stampa, la conferma ufficiale di Carlos Tevez: l'Apache a partire da oggi non è più l'allenatore del Rosario Central. L'ex attaccante argentino ha annunciato le sue dimissioni in conferenza stampa. "Faccio un passo indietro. "Non mi piaceva il fatto che il mio nome venisse usato per la politica del club. Mi faccio da parte, non voglio essere un ostacolo per nessuno".