ufficiale San Gallo, arriva il talento Adamu dal Salisburgo

vedi letture

Esperienza in Svizzera per Chukwubuike Adamu (19). L'attaccante si trasferisce in prestito al San Gallo. Nato in Nigeria ma di passaporto austriaco, Adamu è considerato uno dei migliori talenti del florido vivaio del Red Bull Salisburgo.