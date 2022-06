ufficiale Schalke, preso Schwolow. Sarà il portiere della stagione del ritorno in Bundesliga

Lo Schalke 04 ha trovato il portiere per la stagione del ritorno in Bundesiga. Reso noto l'acquisto di Alexander Schwolow, in prestito dall'Hertha Berlino. 30 anni, Schwolow nell'ultimo campionato ha raccolto 25 partite.