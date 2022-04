ufficiale Shakhtar, Vitao ceduto in prestito all'Internacional fino a fine stagione

Lo Shakhtar Donetsk permetterà a un altro dei suoi brasiliani di restare in patria fino al termine della stagione. Il difensore Vitao, infatti, ha trovato l'accordo per giocare fino al 30 giugno con l'Internacional di Porto Alegre. Il classe 2000 si era trasferito nel 2019 in Ucraina, venduto dal Palmeiras.