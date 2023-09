ufficiale Shelvey, una promessa non mantenuta: l'ex Liverpool saluta la Premier e va in Turchia

Bye bye, Premier League. Ma sarà soltanto un arrivederci. Jonjo Shelvey lascia il massimo campionato inglese dopo ben 13 anni. Nell'inverno scorso l'ex Liverpool aveva firmato con il Nottingham Forest, ma a sei mesi dall'arrivo c'è già la separazione (per ora temporanea).

Il centrocampista classe '92 è un nuovo calciatore del Caykur Rizespor. Ad annunciarlo è il Nottingham stesso, specificando che l'operazione è stata chiusa in prestito. Negli ultimi sei mesi in Premier Shelvey non ha di certo avuto successo e ora prova a rimettersi in gioco in Turchia.