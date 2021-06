ufficiale si chiude un cerchio per Lisandro Lopez, l'attaccante torna al Racing

vedi letture

Sedici anni in giro per il mondo a raccogliere trofei e soddisfazioni personali. Adesso può tornare lì dove tutto ha avuto inizio. Lisandro Lopez (38) è nuovamente un calciatore del Racing Club, da quel lontano 2005 quando a chiamarlo è stato il grande calcio europeo, nello specifico il Porto. Il ritorno alla casa madre in realtà si è già consumato nel 2016, per poi spiccare il volo verso gli USA, ma la sensazione è che questa volta lo step sia definitivo.

143 presenze e 63 goal in Portogallo, per poi fare ancora meglio all'Olympique Lione con 82 centri complessivi, in seguito è stata la volta di Qatar e Brasile.

Un bomber vero, come ne nascono sempre più di rado, anche se non ha avuto un rapporto idilliaco con la nazionale argentina (appena sette le apparizioni). Adesso Lisandro Lopez darà il meglio di sè, là dove è diventato un calciatore, nel club della sua vita.