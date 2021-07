ufficiale Siviglia, il difensore Berrocal ceduto in prestito allo Sporting Gijon

Il Siviglia ha annunciato la cessione in prestito di Juan Berrocal. Come riporta il sito ufficiale del club andaluso, il difensore centrale, che ha esordito in biancorosso nella stagione 2018-2019, è passato a titolo temporaneo in seconda divisione allo Sporting Gijon.