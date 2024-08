Ufficiale Varane in Inghilterra, ma è il fratellastro di Raphael, Jonathan: firma per il QPR

Nuovo trasferimento per Varane, ma stavolta si tratta del fratellastro del Campione del Mondo che ha appena firmato per il Como, Jonathan. Il 22enne era in forza allo Sporting Gijon in Spagna, ma ora ha firmato per il QPR in Championship: "Il centrocampista ha completato il trasferimento a titolo definitivo dallo Sporting Gijón per una cifra non resa nota" - spiega il suo nuovo club. Varane, fratellastro del campione del mondo Raphael, ora non vede l'ora di iniziare il prossimo capitolo della sua carriera in Inghilterra con il QPR".