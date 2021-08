Sol Bamba riparte dal Middlesbrough. Il 36enne difensore centrale ivoriano, che di recente è riuscito a superare un cancro diagnosticatogli 8 mesi or sono, era svincolato dopo il termine del suo precedente contratto con il Cardiff ed ha sottoscritto un contratto della durata di una stagione con il Boro.

We're delighted to announce that @Sol14Bamba has officially joined the #Boro! 🙌 #UTB

— Middlesbrough FC (@Boro) August 10, 2021