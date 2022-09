ufficiale Southampton, Djenepo rinnova per altri tre anni: contratto fino al 2026

In scadenza tra un anno, Moussa Djanepo ha rinnovato il suo contratto con il Southampton per altri tre anni, portando ora la scadenza a giugno 2026. Lo annunciano i Saints, che rendono noto l'accordo con l'esterno offensivo classe '98, in Inghilterra dall'estate 2019.