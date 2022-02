ufficiale Spartak Mosca e Krylya Sovetov si scambiano i difensori

Scambio di difensori fra Spartak Mosca e Krylya Sovetov nell'ultimo giorno di mercato: Nikita Chernov si trasferisce a Mosca con sei mesi d'anticipo. Il giocatore aveva già l'accordo per il trasferimento in estate ma i club hanno concordato di accelerare i tempi. 26 anni, il giocatore arriva a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2026. A Samara arriva invece il 24enne Ilya Gaponov, in prestito con diritto di riscatto.