Paolo Vanoli è il nuovo allenatore dello Spartak Mosca. Trovato un accordo fino al termine della stagione 2022/23 con opzione di rinnovo per un altro anno. Reso noto anche lo staff: Marco Donadel sarà il viceallenatore, Marco Zuccher il preparatore dei portieri, Giampiero Ascenzi il preparatore atletico e Andrea Bianchi l'analista. Il nuovo tecnico, che ha preso il posto di Rui Vitoria, sarà presentato oggi alle ore 13 italiane. Vanoli è il terzo allenatore italiano nella storia del club più popolare di Russia, dopo Nevio Scala e Massimo Carrera, quest'ultimo artefice della vittoria del campionato 2016/17

🇮🇹 Assistant to Antonio Conte at Inter and Chelsea

🏆 Won the UEFA Cup in Moscow with Parma

💪 Extensive experience in the Italian national youth setup

