ufficiale Stoccarda, preso a titolo gratuito il 17enne Beyaz. Era stato accostato a Inter e Juve

Primo colpo in vista della prossima stagione per lo Stoccarda. Il club di Bundesliga, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato l’arrivo di Omer Beyaz, centrocampista 17enne a titolo gratuito dopo la fine del suo contratto con il Fenerbahçe. Per il giocatore, sul quale in passato si erano mosse anche Inter e Juventus, contratto fino al giugno 2025.