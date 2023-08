ufficiale Beyaz lascia lo Stoccarda. Il trequartista va a giocare nell'Hatayspor

vedi letture

Omer Beyaz torna a casa. Il trequartista turco dello Stoccarda, infatti, torna a giocare in Super Lig passando all'Hatayspor. Operazione ufficializzata in queste ore e ultimata con la formula del prestito. Secondo club turco nella carriera di Beyaz, cresciuto nelle giovanili del Fenerbahçe e arrivato fino alla prima squadra.

In Germania a partire dall'estate del 2021, Beyaz ha vestito le maglie di Stoccarda e Magdeburgo. Dopo un'annata con un minutaggio limitato, il classe 2003 spera di giocare con continuità in Turchia. L'Hatayspor annuncia tale acquisto con un post sui propri canali social.