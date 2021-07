Lo Stoccarda ha annunciato sui propri canali social l'arrivo di Chris Fuhrich, esterno offensivo classe '98, dal Paderborn. Il giocatore arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto quadriennale coi tedeschi. Il tedesco sostituirà in rosa Nico Gonzalez, ceduto alla Fiorentina in questa finestra di mercato.

Welcome, Chris! ⚪️🔴

VfB Stuttgart is delighted to announce the signing of Chris #Führich from @SCPaderborn07 on a four-year contract! 👋✍️#VfB pic.twitter.com/TquGGIh9rg

— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) July 19, 2021