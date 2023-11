ufficiale Stoccarda, rinnovo di contratto con il portiere di riserva Bredlow

Arrivato al quinto anno di permanenza nello Stoccarda, in cui ricopre il ruolo di portiere di riserva, il portiere Fabian Bredlow (28 anni) ha sottoscritto un nuovo contratto con il club di Bundesliga, fino al 30 giugno 2026. Era in scadenza al termine di questa stagione, non se ne andrà a costo zero.