La telenovela è finita: Marc Cucurella è un nuovo giocatore del Chelsea. Lo annuncia il club inglese sui propri canali ufficiali, spiegando di aver raggiunto un accordo di massima con il Brighton per l'acquisto del nuovo difensore, che costerà ai Blues oltre 60 milioni di sterline. Ora è corsa contro il tempo per inserire Cucurella tra i convocati per la sfida del Chelsea contro l'Everton, come volontà del tecnico Thomas Tuchel.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.

Following reports from numerous media outlets this week, we can confirm an agreement has been reached with Brighton and Hove Albion for the signing of Marc Cucurella.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2022