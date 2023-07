ufficiale Terzo acquisto per lo Sheffield United. Dall'Hacken arriva l'ivoriano Traoré

Lo Sheffield United è molto attivo sul mercato e mette a segno un interessante acquisto in prospettiva. Dall'Hacken (Svezia) arriva infatti Bénie Traoré, 20enne attaccante ivoriano già autore di 12 reti e due assist in 14 gare di campionato. Una trattativa lampo per un giocatore che sta facendo molto parlare di sé e che è costato poco meno di 5 milioni di euro.

Tre mesi mostruosi - Arrivato nel Paese scandinavo nel febbraio del 2021 (giocava nel Mimosas), Traoré ci ha messo un po' per adattarsi alla nuova realtà: nella prima stagione ha firmato 5 reti e 4 assist, mentre nel 2022 ha messo a referto solo quattro centri. È negli ultimi mesi che il suo talento si è finalmente mostrato: da aprile ad oggi, solo in campionato, è andato a segno in 12 occasioni (più 3 in Coppa di Svezia), mostrando tutto il suo repertorio, fatto di dribbling, scatti e una capacità realizzativa da grande attaccante.