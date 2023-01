ufficiale Vaclik lascia l'Olympiacos per una squadra terzultima in Championship inglese

vedi letture

Tomas Vaclik lascia l'Olympiacos. Il portiere ceco, 33 anni, si trasferisce in Inghilterra, sebbene in un club di Championship. Nella fattispecie l'Huddersfield che attualmente è terzultimo in classifica. Trasferimento a titolo definitivo, contratto di soli sei mesi.