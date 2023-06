Il Tottenham ha annunciato il nome del nuovo tecnico. L'ex Celtic Ange Postecoglou sarà il nuovo manager degli Spurs, firmato un contratto quadriennale.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023