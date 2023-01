Adesso è anche ufficiale, confermate le indiscrezioni date su queste pagine tra ieri e oggi: il Tottenham rinforza il proprio attacco con il classe '97 Arnaut Danjuma. L'attaccante arriva in prestito fino al termine della stagione dal Villarreal, beffato l'Everton con cui aveva peraltro già svolto le visite mediche nei giorni scorsi.

Introducing the latest member of the Spurs family... pic.twitter.com/atiRIBFRWO

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2023