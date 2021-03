ufficiale Tractor FC, il veterano Hajsafi ottiene lo svincolo

Il Tractor FC fa sapere che Ehsan Hajsafi (31) ha pagato la clausola per ottenere la rescissione dal contratto che lo legava al club iraniano. E' dunque addio per l'attaccante esterno, tornato a Tabriz due anni e mezzo fa.

Hajsafi è una vera e propria istituzione per il calcio locale, avendo vinto il titolo in tre occasioni e potendo sfoggiare oltre cento presenze in nazionale. Il punto più alto della sua carriera resta probabilmente la parentesi con l'Olympiakos in Grecia, maturata nel 2018.