ufficiale AEK Atene, ecco il capitano e leggenda iraniana Ehsan Hajsafi

vedi letture

Ritorno in Grecia per Ehsan Hajsafi (31). Il terzino sinistro iraniano si è accordato con l'AEK Atene, dopo aver posto fine alla sua seconda esperienza in patria con il Sepahan al termine di nemmeno sei mesi. Accordo biennale. In territorio ellenico Hajsafi ha già vestito le maglie di Panionios ed Olympiakos.

Il suo nome in Iran è a dir poco celeberrimo: tre volte vincitore del campionato, in nazionale ha messo insieme la storica cifra di 113 presenze e sei reti, indossando spesso i gradi di capitano.