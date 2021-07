ufficiale Troyes, dal Fluminense arriva la grande promessa Metinho

Neanche il tempo di deliziare gli addetti ai lavori con le sue ottime potenzialità, che il trasferimento in Europa è servito. Abemly Meto Silu, in arte Metinho (18) si lega per i prossimi cinque anni al Troyes.

Nato in Congo, Metinho si è poi trasferito in Brasile e dunque possiede la doppia cittadinanza. Cresciuto nel Fluminense, fa parte della geração dos sonhos (la generazione dei sogni) che ha vinto il titolo under 17 con lui come capitano, insieme al compagno Kayky (18) che, il prossimo anno, passerà al Manchester City. L'Inghilterra avrebbe potuto essere la destinazione anche di Metinho.

Centrocampista centrale, per il fisico e le movenze viene paragonato a Paul Pogba, l'avventura francese servirà a stabilire se un accostamento tanto ambizioso sia esagerato o meno.