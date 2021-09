ufficiale Turchia, si è dimesso il commissario tecnico Senol Gunes

Senol Gunes ha deciso di rassegnare le dimissioni da commissario tecnico della Turchia. Una scelta maturata dopo l'umiliante sconfitta per 6-1 rimediata martedì contro l'Olanda, partita di qualificazione europea a Qatar 2022 che ha fatto precipitare la selezione turca al terzo posto nel girone. Gunes inoltre è reduce da un fallimentare Europeo, chiuso alla fase a gironi con tre sconfitte in altrettante partite. Per Gunes, 69 anni, era la seconda parentesi con la Turchia dopo il felice quadriennio 2000-2004 coinciso con lo storico terzo posto ai Mondiali del 2002.