Dopo l'esonero di Scott Parker, a cui è stato fatale il 9-0 subito contro il Liverpool nell'ultimo match di campionato, arriva anche quello di Jack Ross in seguito a una sconfitta con il medesimo punteggio. Il tecnico del Dundee infatti lascia il suo incarico dopo il clamoroso 0-9 subito domenica in casa contro il Celtic.

Dundee United can announce Head Coach Jack Ross has been relieved of his duties with immediate effect.

— Dundee United FC (@dundeeunitedfc) August 30, 2022