ufficiale un altro portiere per l'Ajax, c'è il ritorno di Gorter

La squalifica, ancorché recentemente ridotta a nove mesi, relativa ad Andrè Onana (25) ha creato un problema portieri per l'Ajax. I lancieri hanno già messo sotto contratto dal Vitesse l'esperto Remko Pasveer (37), ma si tutelano ingaggiando un altro estremo difensore.

Un profilo di segno opposto, giovane e tra l'altro cresciuto in casa. Jay Gorter (21) ha accompagnato i Go Ahead Eagles nella cavalcata che li ha portati in Eredivisie dopo la retrocessione del 2017, ed è pronto per fare ritorno nel club dove ha svolto parte della sua formazione prima di passare nell'altra squadra cittadina, l'Amsterdamsche Football Club, ed in seguito all'AZ Alkmaar. Contratto quadriennale.