ufficiale HNK Gorica, dall'Ajax arriva Dominik Kotarski

Si va delineando la situazione portieri in casa Ajax. A fronte della lunga squalifica inflitta ad Andrè Onana per doping, i lancieri hanno già ingaggiato Remko Pasveer (37) e Jay Gorter (21), e rinnovato il contratto dell'inossidabile Maarten Stekelenburg (38), al quale è stata affidata la porta dell'Olanda negli Europei attualmente in corso.

Nell'organico figura anche Kjell Scherpen (21), a dir poco disastroso nella gara casalinga di Europa League contro la Roma.

Non farà parte del lotto degli estremi difensori Dominik Kotarski (21), ceduto in prestito con diritto di riscatto all'HNK Gorica. Il co-titolare della Croazia under 21 torna in patria dopo tre anni e mezzo. Ha scelto la maglia numero 24.